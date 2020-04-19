Мощные пожары в Житомирской области. МВД назвало версии их возникновения: видео

В полиции рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба МВД.

"В первую очередь пожар возник в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы располагаем определенными фактами, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - сказал Аваков.

Министр добавил, что нельзя исключать и небрежного отношения к природе.

17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.

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