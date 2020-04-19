Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В министерстве внутренних дел назвали версии возникновения мощных пожарных в Житомирской области

В полиции рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области – суховеи и умышленный поджог. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания оперативного штаба в Овруче, передает пресс-служба МВД.

"В первую очередь пожар возник в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы располагаем определенными фактами, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие", - сказал Аваков.

Министр добавил, что нельзя исключать и небрежного отношения к природе.

  • 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах. 

Читайте также: Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, житомирская область, арсен аваков, мвд
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Мощные пожары в Житомирской области. МВД назвало версии их возникновения: видео
Мощные пожары в Житомирской области. МВД назвало версии их возникновения: видео
"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео
"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео
Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео
Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео
Экономика Бизнес-неделя: Кризис для Ахметова, конец нефтяной войны, провал Китая и Приватбанк
Короли карантина. Пока один бизнес страдает, другой - зарабатывает. Кто эти счастливчики?
Экономика Короли карантина. Пока один бизнес страдает, другой - зарабатывает. Кто эти счастливчики?
Трубаров пытается через суд восстановиться в должности главы Фонда госимущества
Люди Трубаров пытается через суд восстановиться в должности главы Фонда госимущества
Популярное
фото/видео
Мощные пожары в Житомирской области. МВД назвало версии их возникновения: видео
Мощные пожары в Житомирской области. МВД назвало версии их возникновения: видео
"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео
"Встречаем Пасху в особых условиях". Епифаний поздравил украинцев - видео 12:07
Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео
Пасха. В Нацполиции рассказали о нарушения карантина в церквях - видео 11:35
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото
Без масок и дистанции. В Святогорской лавре провели Пасхальную службу – фото 10:35
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 