Пожары в Житомирской области. Ночью огонь чуть не перекинулся в Беларусь - ГСЧС

Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля, они охватили 4090 га, ночью спасателям удалось не допустить распространения огня на территорию Беларуси. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает пресс-служба МВД.
По его словам, на данный момент над ликвидацией пожара работает более 1055 человек и более 100 единиц техники.
"На сегодня локализовано пять крупных пожаров, четыре в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще два пожара", - отметил Чечеткин.
По его словам, вчера авиация совершила 21 сброс воды, благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта.
Сообщается, что вчера стало известно о спасении пожарными от огня 28 домов самоселов в двух селах - Личманы и Магдин. Во время пожара 48 граждан этих сел отселили в безопасное место, однако, вчера они начали возвращаться домой.
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