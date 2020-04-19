Пожары в Житомирской области. Ночью огонь чуть не перекинулся в Беларусь - ГСЧС

Пожары в Житомирской области (Фото: пресс-служба МВД)

Пожары в Житомирской области продолжаются с 16 апреля, они охватили 4090 га, ночью спасателям удалось не допустить распространения огня на территорию Беларуси. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин, передает пресс-служба МВД.

По его словам, на данный момент над ликвидацией пожара работает более 1055 человек и более 100 единиц техники.

"На сегодня локализовано пять крупных пожаров, четыре в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще два пожара", - отметил Чечеткин.

По его словам, вчера авиация совершила 21 сброс воды, благодаря этому удалось спасти четыре населенных пункта.

Сообщается, что вчера стало известно о спасении пожарными от огня 28 домов самоселов в двух селах - Личманы и Магдин. Во время пожара 48 граждан этих сел отселили в безопасное место, однако, вчера они начали возвращаться домой.

17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.

Читайте также: Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания