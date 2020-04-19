Страшные пожары в Житомирской области. Сгоревшие лес и села сняли с дрона: видео

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Сгоревшие во время масштабных пожаров в Житомирской области лес и села сняли с дрона

16 апреля ГСЧС получила информацию о возгорании сухой травы и лесной подстилки на территории Выступовичского лесничества вблизи сел Рудня и Выступовичи в Житомирской области. Огонь до сих пор не удалось потушить.

Во время пожаров в области вместе с травой в селе Новоселка сгорели или были повреждены восемь зданий.

На видео, опубликованном на Youtube-канале Радио Свобода, показано сгоревшее село Магдин Овручского района Житомирской области.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, на данный момент над ликвидацией пожара работает 1055 человек и более 100 единиц техники.

  • 17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.
  • Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог.

Читайте также: Зеленского убеждают, что в пожарах в Житомирской области сгорели нежилые здания

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Теги: пожар, житомирская область
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