Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу

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Президент Владимир Зеленский заявляет, что нельзя забывать об огромном вкладе украинцев в победу над нацизмом

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Полный текст обращения Зеленского: 

"Дорогие украинцы! Сегодня Украина отмечает 9 Мая - День победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это минимум 50 млн жертв, из которых более 8 млн - погибшие и казненные украинцы. Помня все ужасы того периода, мы не делаем из войны культа. И этот важный день - не рекламная кампания, не соревнование лозунгов, и не помпезный конкурс танцев на костях. Потому что для чествования подвига каждого, кто приближал победу, главное не громкость, а искренность. И наша победа у каждого в сердце.

Сегодня ветеранов Второй мировой осталось крайне мало. И очень жаль, что мы вспоминаем о них в основном в эти майские дни. Хотя должны благодарить их каждый день. Они отдали войне свою молодость для того, чтобы молодость была у нас. Более 7 млн украинцев в составе Антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты.

Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом - огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев.

Поэтому сегодня мы с гордостью вспомним имена, которыми Украина может и должна гордиться.

Это Иван Кожедуб. Трижды Герой Советского Союза, лучший летчик Второй мировой, который сбил более 60 вражеских самолетов.

Это Николас Орешко. Кавалер Медали Почета и "Пурпурного сердца" - высоких военных наград США. Его в Белом доме лично наградил Президент Гарри Трумэн.

Это Евдокия Завалий - первая и единственная женщина - командир взвода морской пехоты, участвовала в боях за Керчь и Севастополь.

Это Елена Витер, что спасла десятки еврейских детей в Холокост и стала первой Украинской, получившей титул Праведника народов мира.

Это крымский татарин Амет-Хан Султан, уничтожил 30 немецких самолетов, получил две Золотые Звезды Героя Советского Союза, а во времена депортации крымских татар не отрекся от своего народа и боролся за его права.

Это Татьяна Маркус. Подпольщица, которая во времена оккупации Киева в 21 год уничтожила несколько десятков нацистских солдат и офицеров и была удостоена звания Герой Украины.

Это работники Харьковского конструкторского бюро, создали легендарный Т-34. И Игорь Побирченко, который в этом танке первым разбил ворота концлагеря Аушвиц.

Это академик Александр Богомолец, чья система сбора и переливания крови спасла жизнь сотням тысяч раненых бойцов.

Это поэтесса Елена Телига, казнена нацистами в Бабьем Яру.

Василий Курица, что в 16 лет стал снайпером и вообще уничтожил 179 врагов.

Мария Щербаченко, которая вынесла с поля боя 112 раненых. Алекс Дяченко, именем которого назван эсминец ВМС США.

Уроженец Сумской области Алексей Берест, устанавливающий флаг СССР над рейхстагом.

И выходец из семьи украинских лемков Стренк, устанавливающий флаг США на Иводзиме.

Эти и еще сотни тысяч имен сегодня вдохновляют современное поколение украинских защитников. Своей отвагой, жертвенностью и главной истиной: "Украинцы обязательно победят".

Дорогие граждане! 75 лет назад мы одержали победу над нацизмом. Потребовалось еще 46 лет, чтобы мы получили независимое Украинское государство. И сегодня уже шестой год подряд мы ее защищаем. Это все страницы нашей истории, которые объединяют и делают нас сильнее. Сегодня с верой в нашу цель я объявляю о проекте мемориальных символов.

В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти.

Сегодня я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлено Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства - в Симферополе.

И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины. И каждый их удар запечатлею в нашем сознании: "Помните, что единство - это залог нашего мира и нашей победы".

  • Вчера Зеленский приехал с цветами на границу с РФ, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
  • Сегодня Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье. 

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Теги: Владимир Зеленский, день победы
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