Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье - фото

На Закарпатье президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Ранее он возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сообщается, что на Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.
"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", - заявил Зеленский.
Ранее в ОП сообщили, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.