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Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье - фото

Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье - фото - Фото
Президент Владимир Зеленский на Закарпатье (Фото: пресс-служба ОП)
09.05.2020, 09:30

Президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Закарпатскую область

На Закарпатье президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Ранее он возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сообщается, что на Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", - заявил Зеленский.

Ранее в ОП сообщили, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

  • Вчера Зеленский приехал с цветами на границу с РФ, , чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Владислав Сердюк
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