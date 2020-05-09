Зеленский возложил цветы в Киеве и на Закарпатье - фото

Президент Владимир Зеленский на Закарпатье (Фото: пресс-служба ОП)

На Закарпатье президент Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Ранее он возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что на Закарпатье Зеленский посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" с могилами воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне. Зеленский возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

"На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, - главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце", - заявил Зеленский.

Ранее в ОП сообщили, что Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве.

, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Вчера Зеленский приехал с цветами на границу с РФ,