Джордж Кент (фото - ЕРА)

Выборы на ныне захваченной Россией территории украинского Донбасса будут возможны только в условиях полного прекращения огня, вывода оккупационных войск и передачи Украине контроля над ее восточной границей. Как пишет Голос Америки, об этом во время онлайн-дискуссии в "Фонде Маршалла" заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

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Ранее на онлайн-конференции глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что надеется на местные выборы 25 октября, включая ОРДЛО.

"Перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международной границей", - отметил Кент.

Он отметил, что хотя на Банковой "четко определили свою позицию и выразили намерения достичь мирного решения конфликта", все зависит от того, хотят ли того же президент РФ Владимир Путин и его команда.

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"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории. Они нарушали минские договоренности с момента подписания. Украинцы гибнут на своей территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, что она на себя взяла", - резюмировал Кент.

президент заявил, что будет ошибкой выполнить вторые минские соглашения в той последовательности, на которой настаивает Кремль: сначала выборы на ныне оккупированной территории Донбасса - и только затем передача Украине В декабре 2019-го Зеленский заявил, что будет ошибкой выполнить вторые минские соглашения в той последовательности, на которой настаивает Кремль: сначала выборы на ныне оккупированной территории Донбасса - и только затем передача Украине контроля над восточной границей с РФ.

контроля над восточной границей В феврале 2020-го экс- спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не верит в возможность проведения выборов в ОРДЛО осенью.

Курт Волкер

В апреле Зеленский рассказал схему : "выйдут войска РФ, мы зайдем, затем - граница, затем - выборы".

Вчера, 6 мая, глава МИД Кулеба не раскрыл , что партнеры Украины думают о "консультативном совете" с боевиками.

ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

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