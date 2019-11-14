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ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в Петровском

ОБСЕ зафиксировала новые позиции боевиков в Петровском - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
14.11.2019, 12:20

По данным ОБСЕ, новая траншея, в которой находились террористы, была обнаружена в день завершения разведения войск на участке №3

Беспилотник ОБСЕ на участке разведения сил и средств в районе Петровского зафиксировал новые позиции боевиков. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"11 ноября на участке разведения в районе Петровского беспилотник малого радиуса действия впервые обнаружил 50-метровую траншею (не зафиксирована по данным наблюдения от 3 ноября), в которой находились пять людей в камуфляжной одежде, примерно в 580 метрах к югу от северного края участка разведения и приблизительно в 1 км к востоку от его западного края", - отметили в пресс-службе.

В тот же день на участке разведения БПЛА СММ малого радиуса действия также зафиксировал четверо людей в камуфляжной одежде на позиции террористов (о которой сообщалось ранее) примерно в 180 метрах к северо-западу от юго-восточного угла участка разведения.

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