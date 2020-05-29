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Пенсии в ОРДЛО и внедрение формулы Штайнмайера в Украине: что обсуждали в Минске

Пенсии в ОРДЛО и внедрение формулы Штайнмайера в Украине: что обсуждали в Минске - Фото
Хайди Грау (фото — пресс-служба ОБСЕ)
29.05.2020, 09:33

Представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Донбассу Хайди Грау рассказала об итогах прошедшей на днях онлайн-встречи

Экономическая подгруппа на онлайн-встрече минской контактной группы рассматривала вопросы выплаты пенсий проживающим в ОРДЛО, водоснабжения и восстановления социально-экономических связей через линию разграничения. Об этом сообщила по итогах встречи спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

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По ее словам, в политической подгруппе "обсуждали вопросы, связанные с особым статусом ОРДЛО и имплементацией формулы Штайнмайера (ФШ) в украинское законодательство".

Грау традиционно - как это делает ОБСЕ на минской площадке уже седьмой год - призвала подписантов соглашений "к дальнейшим действиям по снижению напряжения".

СПРАВКАФранк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.

Вчера в Офисе президента также рассказали об итогах встречи по Донбассу, и заявили, что "российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства" на временно оккупированной Россией территории.

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Евгений Пилипенко
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Донбасс обсе ордло водоснабжение минские соглашения пенсия нормандский формат особый статус формула штайнмайера Хайди Грау
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