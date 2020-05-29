Пенсии в ОРДЛО и внедрение формулы Штайнмайера в Украине: что обсуждали в Минске

Экономическая подгруппа на онлайн-встрече минской контактной группы рассматривала вопросы выплаты пенсий проживающим в ОРДЛО, водоснабжения и восстановления социально-экономических связей через линию разграничения. Об этом сообщила по итогах встречи спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау.
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По ее словам, в политической подгруппе "обсуждали вопросы, связанные с особым статусом ОРДЛО и имплементацией формулы Штайнмайера (ФШ) в украинское законодательство".
Грау традиционно - как это делает ОБСЕ на минской площадке уже седьмой год - призвала подписантов соглашений "к дальнейшим действиям по снижению напряжения".
СПРАВКА
. Франк-Вальтер Штайнмайер - глава МИД ФРГ на момент начала агрессии РФ против Украины и до января 2017-го, участник переговоров в нормандском формате. ФШ - предложенный им порядок выполнения вторых минских соглашений. Впервые о ней стало известно после парижского саммита четверки в октябре 2015-го.
Вчера в Офисе президента также рассказали об итогах встречи по Донбассу, и заявили, что "российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства" на временно оккупированной Россией территории.
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1 октября 2019-го президент Зеленский на брифинге заявил, что Украина в Минске согласовала ФШ, и сказал, что не видит в этом угрозы гражданской войны.
- На парижском саммите в нормандском формате договорились, что нужно внести ФШ в законодательство Украины.
- В октябре 2019-го второй президент и представитель Украины на переговорах в Минске Кучма заявил, что ФШ - "это вообще сдать нас с потрохами".
- 28 мая 2020-го Украина на заседании ПС ОБСЕ сообщила, что наблюдатели видели, как боевики восстанавливают свои прежние позиции на участке разведения в Петровском.
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
- ОРДЛО - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, термин из минских соглашений; фактически - захваченная РФ территория Донбасса.
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Евгений Пилипенко