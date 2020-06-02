Два министра о воде в Крым: Не планируем помогать России решать ее проблемы

Несмотря на то, что в Крыму критическая ситуация с водоснабжением и "нет никаких инструментов" ослабить ее со стороны России, Украина не собирается помогать государству-оккупанту решать этот вопрос. Так в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Ситуация на полуострове "более чем критическая", говорит он.
"Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. По международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - подчеркнул глава МИД.
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Такого же мнения придерживается и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, который также был гостем программы. По словам вице-премьера, если в РФ обратятся к властям Украины с запросом о воде, "будет очень простой ответ".
"Освобождайте оккупированные Крым и Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму”, - пояснил Резников.
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