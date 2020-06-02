Два министра о воде в Крым: Не планируем помогать России решать ее проблемы

Рядом с памятником российскому оккупанту в Симферополе (фото - ЕРА)

Несмотря на то, что в Крыму критическая ситуация с водоснабжением и "нет никаких инструментов" ослабить ее со стороны России, Украина не собирается помогать государству-оккупанту решать этот вопрос. Так в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Ситуация на полуострове "более чем критическая", говорит он.

"Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта. По международному праву, полную ответственность за ситуацию на оккупированном полуострове несет государство-оккупант", - подчеркнул глава МИД.

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Такого же мнения придерживается и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, который также был гостем программы. По словам вице-премьера, если в РФ обратятся к властям Украины с запросом о воде, "будет очень простой ответ".

"Освобождайте оккупированные Крым и Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму”, - пояснил Резников.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

До захвата Крыма российскими войсками в начале 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.

В начале марта 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что "сегодня" Украина не собирается поставлять воду в Крым для промышленных и военных нужд.

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