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Оккупационный сюр. Сорокаметровый Сталин улетел в небо над Крымом – фото

Оккупационный сюр. Сорокаметровый Сталин улетел в небо над Крымом – фото - Фото
Скриншот из видеозаписи
12.05.2020, 08:41

Советского вождя поднимали в воздух около Белой скалы под Белогорском, а маршала Жукова – над ЮБК

В захваченном Россией украинском Крыму вчера, 11 мая, в небо за воздушных шарах запустили огромные портреты генерального секретаря СССР Иосифа Сталина и советского маршала Георгия Жукова. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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По словам главы Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, такие поступки – очередные угрозы захватчиков в адрес крымских татар.

"Российские оккупанты обучены наносить удары в самое уязвимое место, разрывая крымскотатарское сердце, которое и так уже десятилетиями никак не прекратит кровоточить <...> И не надо никому прятать голову в песок: Москва сегодня открыто пригрозила крымским татарам: "Не подчинитесь - можем повторить", - пишет он в Facebook.

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Бывший нардеп напомнил, что 11 мая 1944 года Сталин подписал Постановление ГКО №5859-сс "О крымских татарах", по которому 18 мая началась насильственная депортация крымскотатарского народа из Крыма, в ходе которой в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и России вывезли около 200 000 человек.

По разным оценкам только в первые годы изгнания из-за голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений умерло более 46% крымских татар.

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Евгений Пилипенко
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