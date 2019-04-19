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19.04.2019, 10:35

"Бессмертный полк" и песни о Сталине: чему учат детей в Крыму

"Бессмертный полк" и песни о Сталине: чему учат детей в Крыму - Фото
Фото: ru.krymr.com

На творческом конкурсе учителя специально одели детей в военную форму и дали оружие времен войны

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18 апреля в Севастополе временно оккупированного Крыма прошел зональный этап детского творческого конкурса "Мы – наследники Победы". Об этом сообщают Крым. Реалии.

"Младшеклассники разучили и исполнили песни про советского диктатора Иосифа Сталина, "Бессмертный полк" и советский день победы", - отмечается в сообщении.

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Для конкурса школьники разучили песни времен войны. Дети младших классов показали импровизированный концерт в военном госпитале. Второклассник под аплодисменты исполнил песню "Марш артиллеристов" с призывом "Артиллеристы, Сталин дал приказ", потом коллективно исполнили "День победы" и "Бессмертный полк".

Специально для того, чтобы якобы показать патриотизм, учителя одели детей в военную форму и дали оружие времен войны. На сцену дети выносили портреты родственников-ветеранов.

Конкурс "Мы – наследники Победы" проводит общественная организация Русское единство.

3 февраля 2019 года сообщалось, что в Крыму российские оккупанты учат детей собирать автоматы.

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Теги: Бессмертный полк, Иосиф Сталин, конкурс, Крым, оккупанты, севастополь
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