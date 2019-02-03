В Крыму российские оккупанты учат школьников собирать автоматы

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В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров создан так называемый дом Юнармии, где российские оккупанты учат школьников обращаться с оружием. Об этом сообщает Крым. Реалии.

По информации пресс-службы российской Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России".

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"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения Юнармия под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке".

В ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников также учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

19 ноября после взрывов, массовых расстрелов в керченском колледже в детских садах и школах Крыма, где массово пребывают дети, российские оккупанты ввели режим повышенной безопасности.