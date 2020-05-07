Сюр. В РФ разместят портрет Сталина в храме: говорят, что он вернул религию

В главном военном храме России разместят портрет Сталина на мозаичном пано, поскольку в Минобороне РФ считают, что он вернул религию. Об этом рассказал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов, передает Настоящее время.
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"Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию, в общем-то, вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать?" - сказал он.
В издании отмечают, что РПЦ выступила против появления мозаики в храме, поскольку с именем Сталина "связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".
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