Сюр. В РФ разместят портрет Сталина в храме: говорят, что он вернул религию

Храм с Путиным (фото - Минобороны РФ, ЕРА)

В главном военном храме России разместят портрет Сталина на мозаичном пано, поскольку в Минобороне РФ считают, что он вернул религию. Об этом рассказал начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов, передает Настоящее время.

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"Он на себе вынес всю тяжесть войны, принимал самые ответственные решения. Да и религию, в общем-то, вернул. Почему мы должны его стыдиться? Из-за того, что какие-то господа из-за бугра велят нам это делать?" - сказал он.

В издании отмечают, что РПЦ выступила против появления мозаики в храме, поскольку с именем Сталина "связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории".

СПРАВКА. По По подсчетам историка Дмитрия Поспеловского, за десятилетие (1931–1941 годы) в православии было арестовано или расстреляно от 80 до 85% священников РПЦ.

Ранее сообщалось , что в этом же храме, который планируют открыть к 75-й годовщине победы СССР над Третим Рейхом, будет изображение президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников. Вокруг храма разместят реконструкцию минных полей, танки и самолеты времен Второй мировой.

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