Сюр. В России строят главный военный храм с Путиным и чиновниками на стене: фото

В 60 километрах от Москвы на территории военного парка строят главный храм Вооруженных сил РФ, на одной из стен которого будет расположена мозаика с изображением президента России Владимира Путина, министра оборона Сергея Шойгу и других чиновников. Об этом пишет Радио Свобода.
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Храм планируют открыть к годовщине победы СССР над Третьим Рейхом во Второй мировой войне. На территории у храма также установят копию сбитого под Москвой самолета Люфтваффе, реконструкцию минного поля и танков.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал росСМИ, что Путин якобы не знал о мозаике и считает, что пока "делать ее рано".
Однако член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин в интервью МБХ-медиа заявил, что мозаику все равно оставят.
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Фото - Минобороны РФ/ЕРА