Левада-центр: Уровень одобрения Сталина россиянами побил рекорд

Фото: depositphotos.com

Роль Иосифа Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Об этом свидетельствуют результаты российского Левада-центра.

"В 2019 году суммарные оценки положительного отношения жителей России("восхищение", "уважение" и "симпатия") к Сталину достигли максимального показателя за все годы исследований – их демонстрировал каждый второй участник опроса", - отметили социологи.

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Фото: depositphotos.com

В марте 2019 года о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии заявили 51% респондентов.

Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, составила только 14%.

"Доля тех опрошенных, кто, скорее, может оправдать потери того периода, растет: в 2019 году – практически каждый второй (46%), против каждого третьего в прошлом году (36%) и каждого четвертого в 2008-м году (27%)", - уточнили социологи.

Опрос был проведен 21–27 марта 2019 года среди 1638 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность - 2,9%.

20 ноября 2018 года согласно опросу соцгруппы Рейтинг, 21% опрошенных украинцев положительно относились к Сталину.