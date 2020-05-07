Ермак: Хотим вернуть оккупированный Донбасс до конца года. Если нет - план Б

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украинская власть хочет провести выборы на всей территории Донбасса этой осенью и вернуть территории ОРДЛО до конца 2020 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент LIGA.net.



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"Мы не собираемся годами вести безрезультатные договоры. Мы показываем России, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - отметил он.

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Он заверил, что Украина будет все от себя зависящее, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса до конца года. "Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем. Но о не мы будем говорить, когда увидим, что план А не работает", - добавил глава ОП.



Подробностей плана Б Ермак не озвучил, лишь сказав, что речь не идет о "стене".

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

команда Владимира Зеленского намерена сделать из Донбасса, включая временно оккупированные территории, "процветающий и успешный" регион. 1 февраля Ермак заявил , что

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