Ермак: Хотим вернуть оккупированный Донбасс до конца года. Если нет - план Б

Украинская власть хочет провести выборы на всей территории Донбасса этой осенью и вернуть территории ОРДЛО до конца 2020 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы не собираемся годами вести безрезультатные договоры. Мы показываем России, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - отметил он.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать
Он заверил, что Украина будет все от себя зависящее, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса до конца года. "Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем. Но о не мы будем говорить, когда увидим, что план А не работает", - добавил глава ОП.
Подробностей плана Б Ермак не озвучил, лишь сказав, что речь не идет о "стене".
Читайте также: План Б. Зеленский назвал условия возведения стены на Донбассе