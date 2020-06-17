Ермак о нормандской встрече: Нужны конкретные сроки, Зеленский – конкретный

В Офисе президента рассчитывают "в ближайшие месяцы" на встречу лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ) для выработки четких договоренностей по Донбассу. Об этом сообщил LB.ua глава ОП Андрей Ермак.
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"Если нормандская встреча состоится, это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Владимир Зеленский – конкретный человек", - сказал Ермак, уточнив, что президент "точно не будет делать из этого пиар-историю". Глава ОП считает, что парижский саммит четверки "всех убедил в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик".
Он также добавил, что народ Украины "больше всего хочет мира в интересах Украины и на условиях Украины", и что в Офисе президента говорят только о таком варианте мира.
"Мне не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри уже прошиты на подкорке. И у президента, и у меня", - подытожил Ермак.
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