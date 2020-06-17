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Ермак о нормандской встрече: Нужны конкретные сроки, Зеленский – конкретный

Ермак о нормандской встрече: Нужны конкретные сроки, Зеленский – конкретный - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
17.06.2020, 11:47

Глава ОП заявил, что Украина сделала все, чтобы при наличии политической воли РФ все соглашения выполнить в кратчайшие сроки: "Думаю, уже в этом году"

В Офисе президента рассчитывают "в ближайшие месяцы" на встречу лидеров нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ) для выработки четких договоренностей по Донбассу. Об этом сообщил LB.ua глава ОП Андрей Ермак.

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"Если нормандская встреча состоится, это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками. Президент Владимир Зеленский – конкретный человек", - сказал Ермак, уточнив, что президент "точно не будет делать из этого пиар-историю". Глава ОП считает, что парижский саммит четверки "всех убедил в том, что президент Зеленский – сильный и принципиальный переговорщик".

Он также добавил, что народ Украины "больше всего хочет мира в интересах Украины и на условиях Украины", и что в Офисе президента говорят только о таком варианте мира.

"Мне не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри уже прошиты на подкорке. И у президента, и у меня", - подытожил Ермак.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 1 июня 2020 года Ермак сообщил, что сейчас происходит "полноценное конструирование переговорной площадки" по ситуации на Донбассе.
  • В начале июня он сказал, что их "категорически не устраивает" скорость продвижения вперед по "Минску".
  • Глава МИД Кулеба рассказал, что в Берлине они "пальцем на карте показали партнерам, что происходит на Донбассе".

Читайте также: Зеленский о Путине: Мы должны с ним говорить и договариваться

Евгений Пилипенко
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