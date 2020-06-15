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Украина в ТКГ настаивает на восстановлении действия украинских законов в ОРДЛО

Украина в ТКГ настаивает на восстановлении действия украинских законов в ОРДЛО - Фото
Станица Луганская (фото - LIGA.net)
15.06.2020, 17:28

Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы обсудили и подвели итоги работы социально-экономической подгруппы

Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Сегодня были обсуждены и подведены итоги работы социально-экономической подгруппы.

Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений.

Также представители Украины настаивали на том, чтобы функционирование мобильной связи на этих территориях обеспечивали украинские операторы.

"Крайне важным Украина считает водоснабжения потребителей Луганской области", - сказано в сообщении.

Украинская сторона снова инициировала проведение внеочередного заседания гуманитарной подгруппы. Представитель ОБСЕ поддержал это предложение.

Также в рамках заседания ТКГ украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что участниками ТКГ определены три стороны - это Украина, Россия и ОБСЕ.



Вадим Ребрина
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