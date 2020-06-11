РФ отреагировала на ноу-хау Украины по ОРДЛО: говорят, это "не жители Донбасса"

Борис Грызлов (скриншот)

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Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что идея Украины с привлечением к переговорам переселенцев как представителей ОРДЛО - это якобы "выход из минского процесса". Его слова передает российский Интерфакс.

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По словам посланца Кремля в Минске, украинские власти отказываются обсуждать политические вопросы с "представителями Донецка и Луганска" (то есть, пособниками российских оккупантов, - ред.). Грызлов, который входит в ТКГ с 26 декабря 2015 года, назвал вынужденных переселенцев "бывшими жителями Донбасса".

"Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. <...> Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - сказал российский чиновник, который неоднократно в прошлом заявлял в том же духе, как Украина якобы "все срывает".

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Один из новых переговорщиков от ОРДЛО, блогер Денис Казанский, отреагировал на слова Грызлова так: "Он, конечно, ничего не сказал о том, по какой причине мы стали "бывшими"; а нас такими сделали именно Грызлов и его начальство, по вине которых мы вынуждены были уехать из родных городов".

СПРАВКА . ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

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