РФ отреагировала на ноу-хау Украины по ОРДЛО: говорят, это "не жители Донбасса"

Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов заявил, что идея Украины с привлечением к переговорам переселенцев как представителей ОРДЛО - это якобы "выход из минского процесса". Его слова передает российский Интерфакс.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам посланца Кремля в Минске, украинские власти отказываются обсуждать политические вопросы с "представителями Донецка и Луганска" (то есть, пособниками российских оккупантов, - ред.). Грызлов, который входит в ТКГ с 26 декабря 2015 года, назвал вынужденных переселенцев "бывшими жителями Донбасса".
"Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. <...> Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса", - сказал российский чиновник, который неоднократно в прошлом заявлял в том же духе, как Украина якобы "все срывает".
Читайте также: Резников: Думал, Россия устроит демарш из-за переселенцев. Но нет. Идет диалог
Один из новых переговорщиков от ОРДЛО, блогер Денис Казанский, отреагировал на слова Грызлова так: "Он, конечно, ничего не сказал о том, по какой причине мы стали "бывшими"; а нас такими сделали именно Грызлов и его начальство, по вине которых мы вынуждены были уехать из родных городов".
Читайте также: Представители ОРДЛО Украины: Решения по Донбассу нужно согласовывать с переселенцами