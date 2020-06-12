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Представители Украины в Париже подробно обсудили ход минского процесса

Представители Украины в Париже подробно обсудили ход минского процесса - Фото
Фото: president.gov.ua
12.06.2020, 19:09

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном

На встрече в Париже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эмманюэль Бонн подробно обсудили ход минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во Франции находится украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым. В ее состав также входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Ермак и Эмманюэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, который может состояться до конца этого года.

Также Ермак подробно рассказал об усилиях Украины по интенсификации минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса. Стороны подробно обсудили состояние выполнения договоренностей Парижского саммита в нормандской формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и согласились с необходимостью скорейшего ее проведения.

"Украина делает все возможное для полной имплементации парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств нормандской четверки в Берлине", - сказал Ермак.

Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран нормандской четверки в ближайшие недели.

Ранее Ткаченко сообщил, что у него уже состоялась встреча с главой Версаля Катрин Пегар: она поддержала предложение первой леди Елены Зеленской добавить аудиогид с украинским языком на экскурсиях. Сегодня министр встретится еще с президентом Лувра и руководством Музея современного искусства Центр Помпиду.

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Вадим Ребрина
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