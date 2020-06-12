Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Резников, Ермак, Таран и Ткаченко летят в Париж: что и с кем будут обсуждать

Резников, Ермак, Таран и Ткаченко летят в Париж: что и с кем будут обсуждать - Фото
Андрей Ермак (фото — пресс-служба Офиса президента)
12.06.2020, 12:16

Однодневный визит - согласование позиций по нормандскому формату

дополнено

Сегодня, 12 июня, во Францию отправилась украинская делегация, в которую вошли руководитель Офиса президента и три министра. Цель – обсуждение ситуации с "нормандскими" договоренностями. О поездке пишет пресс-служба Банковой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Возглавляет делегацию вице-премьер-министр Алексей Резников, он же министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и де-факто координатор украинской позиции на минской переговорной площадке по войне на Донбассе.

Также в составе:

Андрей Ермак, руководитель ОП;
Андрей Таран, министр обороны;
Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
– замглавы ОП Игорь Жовква;
– советник президента Руслан Демченко.

В Офисе президента пишут, что Ермак встретится с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, который представляет Елисейский дворец на переговорах советников нормандской четверки.

Как уточнил около 13:00 Ткаченко, у него уже состоялась встреча с главой Версаля Катрин Пегар: она поддержала предложение первой леди Елены Зеленской добавить аудиогид с украинским языком на экскурсиях. Сегодня министр встретится еще с президентом Лувра и руководством Музея современного искусства Центр Помпиду.

Читайте также: В Минске предложен шаг по возвращению контроля над госграницей на Донбассе

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Алексей Резников Донбасс нормандский формат александр ткаченко Руслан Демченко андрей ермак Игорь Жовква Андрей Таран эмманюэль бонн
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 