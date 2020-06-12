Резников, Ермак, Таран и Ткаченко летят в Париж: что и с кем будут обсуждать

Сегодня, 12 июня, во Францию отправилась украинская делегация, в которую вошли руководитель Офиса президента и три министра. Цель – обсуждение ситуации с "нормандскими" договоренностями. О поездке пишет пресс-служба Банковой.
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Возглавляет делегацию вице-премьер-министр Алексей Резников, он же министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и де-факто координатор украинской позиции на минской переговорной площадке по войне на Донбассе.
Также в составе:
– Андрей Ермак, руководитель ОП;
– Андрей Таран, министр обороны;
– Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
– замглавы ОП Игорь Жовква;
– советник президента Руслан Демченко.
В Офисе президента пишут, что Ермак встретится с внешнеполитическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном, который представляет Елисейский дворец на переговорах советников нормандской четверки.
Как уточнил около 13:00 Ткаченко, у него уже состоялась встреча с главой Версаля Катрин Пегар: она поддержала предложение первой леди Елены Зеленской добавить аудиогид с украинским языком на экскурсиях. Сегодня министр встретится еще с президентом Лувра и руководством Музея современного искусства Центр Помпиду.
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