Украине нужен Крым, а не откупные деньги от России – Кулеба

Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный в 2014 году Крымский полуостров, а нужно возвращение украденных территорий. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление", - сказал Кулеба.
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Министр подчеркнул, что компании имеют право судиться, но для Украины "очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.
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