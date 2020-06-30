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Украине нужен Крым, а не откупные деньги от России – Кулеба

Украине нужен Крым, а не откупные деньги от России – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
30.06.2020, 11:30

По словам главы МИД, разговоры о каких-то "компенсациях за Крым" только повредят стратегии Украины, направленной на деоккупацию

Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный в 2014 году Крымский полуостров, а нужно возвращение украденных территорий. Об этом в интервью Крым.Реалии заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет. Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление", - сказал Кулеба.

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Министр подчеркнул, что компании имеют право судиться, но для Украины "очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • До захвата Крыма россиянами Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
  • Вице-премьер Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.

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Евгений Пилипенко
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