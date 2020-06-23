Россия по-прежнему должна Украине $100 млн в год за флот в Крыму – дипломат

Из-за одностороннего выхода из соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму страна-агрессор Россия по-прежнему должна платить Украине за военные корабли на территории ныне оккупированного полуострова. Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар, пишет Укринформ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Да, около $100 млн в год", - уточнил он, добавив, однако, что с 2014 года "никаких выплат не происходит".
Заместитель главы министерства иностранных дел говорит, что эти договоренности "должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории".
Смотрите видео: Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель
Боднар уверен: в итоге Россия "будет долго платить не только по договорам, но и за то, что она сделала", развязав агрессию против Украины и захватив часть территории другой страны.
Он добавил, что помимо международных исков "Украина против России" есть еще иски государственных и частных компаний.
Читайте также: МИД отреагировал на слова Путина: напомнили о 400 000 русских на стороне Рейха