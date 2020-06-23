Россия по-прежнему должна Украине $100 млн в год за флот в Крыму – дипломат

Корабли Черноморского флота РФ (фото - mil.ru)

Из-за одностороннего выхода из соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму страна-агрессор Россия по-прежнему должна платить Украине за военные корабли на территории ныне оккупированного полуострова. Об этом заявил замглавы МИД Василий Боднар, пишет Укринформ.

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"Да, около $100 млн в год", - уточнил он, добавив, однако, что с 2014 года "никаких выплат не происходит".

Заместитель главы министерства иностранных дел говорит, что эти договоренности "должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории".

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Боднар уверен: в итоге Россия "будет долго платить не только по договорам, но и за то, что она сделала", развязав агрессию против Украины и захватив часть территории другой страны.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Он добавил, что помимо международных исков "Украина против России" есть еще иски государственных и частных компаний.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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