Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин в эфире национального пропагандистского канала Россия 1 заявил, что в процессе создания Советского Союза некоторые республики СССР "получили в багаж огромное количество традиционных российских исторических территорий".

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По его словам, при создании Союза в договоре было прописано право выхода, но не процедура этого процесса.

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", – заявил хозяин Кремля.

Он не назвал, какие страны, бывшие республики СССР, имеет ввиду.

Осторжно! Ниже – фрагмент речи Путина на пропагандистском канале:



Такими словами президент РФ объяснял слушателям "необходимость" 1 июля внести правки в конституцию, которые позволят ему остаться у власти после окончания нынешней каденции, и, как считает Путин, нужны "для обеспечения суверенитета". Нынешняя российская конституция запрещает Путину баллотироваться на очередной срок в 2024 году.

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Комментируя для сотрудников СМИ заявление начальника, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что "у России нет территориальных претензий к своим соседям".

На днях президент Зеленский заявил о переговорах с Кремлем, что у него "нет времени выбирать, доверять или нет Путину". Он считает, что "через несколько лет стыдно будет российскому народу" за Крым и Донбасс.

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