Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель

Путин о распаде СССР: Утащили с собой огромное количество российских земель - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
22.06.2020, 14:40

Российский президент заявил, что некие экс-республики Союза, которые выходили из СССР, "утащили с собой" территориальные "подарки от русского народа"

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин в эфире национального пропагандистского канала Россия 1 заявил, что в процессе создания Советского Союза некоторые республики СССР "получили в багаж огромное количество традиционных российских исторических территорий".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, при создании Союза в договоре было прописано право выхода, но не процедура этого процесса.

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", – заявил хозяин Кремля.

Он не назвал, какие страны, бывшие республики СССР, имеет ввиду.

Осторжно! Ниже – фрагмент речи Путина на пропагандистском канале:

Такими словами президент РФ объяснял слушателям "необходимость" 1 июля внести правки в конституцию, которые позволят ему остаться у власти после окончания нынешней каденции, и, как считает Путин, нужны "для обеспечения суверенитета". Нынешняя российская конституция запрещает Путину баллотироваться на очередной срок в 2024 году.

Читайте колонку: Истории спецслужб. Как Путин сломал лучшего друга

Комментируя для сотрудников СМИ заявление начальника, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что "у России нет территориальных претензий к своим соседям".

На днях президент Зеленский заявил о переговорах с Кремлем, что у него "нет времени выбирать, доверять или нет Путину". Он считает, что "через несколько лет стыдно будет российскому народу" за Крым и Донбасс.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Россия все это время отрицает свое участие.
  • 2 июня 2020-го Путин подписал указ об условиях, при которых Москва может применить ядерное оружие.
  • 4 июня в Киеве заявили, что Украина не боится возможного нападения РФ, если Путин силой захочет решить вопрос водоснабжения ранее захваченного Крыма.
  • Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.
  • Пост российского интервьюера Дудя в Instagram, где он критикует Путина за поправки в конституцию, собрал за сутки более 1 млн лайков.

Читайте интервью: Гармаш: У Зеленского начинает исчезать иллюзия, что с Путиным можно договориться 

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
война владимир путин ссср дмитрий песков пропаганда оккупация советский союз
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 