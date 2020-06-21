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Пост Дудя с критикой Путина собрал более 1 млн лайков за сутки

Пост Дудя с критикой Путина собрал более 1 млн лайков за сутки - Фото
Владимир Путин (Фото: STR/ЕРА)
21.06.2020, 13:00

Блогер Дудь, считает, что цель поправок в Конституцию РФ – дать возможность президенту РФ Путину править до 2036 года

Пост российского блогера Юрия Дудя в Instagram, в котором он критикует президента РФ Владимира Путина и поправки в Конституцию России, собрал более 1 млн лайков за сутки.

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В публикации Дудь называет голосование за поправки позором. Единственным смыслом голосования, считает он, является предоставление Путину возможности остаться у власти до 2036 года.

По словам Дудя, это плохо. Аргументирует позицию он тем, что сам Путин в 2008 году на пресс-конференции заявлял, что у него нет зависимости от власти и он не намерен нарушать Конституцию по количеству президентских сроков.

"Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху", - написал он.

Дудь сказал, что намерен или бойкотировать голосование, или прийти и проголосовать против поправок.

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
  • 11 марта пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.

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Марк Сировой
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