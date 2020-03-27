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Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян пополам - Левада-центр

Поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян пополам - Левада-центр - Фото
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
27.03.2020, 10:23

Поправку в конституцию РФ, позволяющую Владимиру Путину избираться президентом после 2024 года, не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян

Мнения россиян о поправке в конституцию России, позволяющей Владимиру Путину избраться после 2024 года еще на два президентских срока, разделились пополам. Об этом говорят данные опроса Левада-центра, которые опубликовали Ведомости.

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Обнуляющую предыдущие президентские сроки Путина поправку одобряют 48% опрошенных, не одобряют - 47%. У 23% россиян принятие поправки не вызвало никаких особых чувств, 20% испытали возмущение, 19% - надежду. В целом о позитивных эмоциях (удовлетворении и надежде) сказали 31% опрошенных, о негативных (возмущении и недоумении)- 36%.

Эмоции россиян по поводу обнуления сроков Путина (Фото: Ведомости)

Фото: Ведомости

При этом 46% опрошенных хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года, не хотели бы - 40%. В июле 2019 года продолжение правления Путина поддерживали 54% россиян.

Молодые и образованные люди, а также москвичи, по большей части высказываются против "обнуления", сохранение Путиным власти поддерживает в основном бедная периферия, рассказал директор Левада-центра Лев Гудков.

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В опросе участвовали 1624 респондента.

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
  • 11 марта пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.
Денис Юдин
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