Только один российский сенатор выступил против "вечной власти Путина". Кто он

Вячеслав Мархаев (фото - Facebook Мархаева)

Во время голосования в Совете Федерации за путинские поправки в Конституцию РФ один сенатор проголосовал против и трое воздержались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Против поправок проголосовал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, основатель и первый командир Бурятского ОМОНа, член российской компартии (КПРФ).

Официальные результаты голосования еще не опубликованы, но эту информацию распространил ряд изданий.

Сам Мархаев отказался сообщить Интерфаксу, как он голосовал и почему.

Еще трое сенаторов при голосовании воздержались, это Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк. Нарусова также не стала отвечать журналистам, как она проголосовала.

Известно, что в 2017 г Мархаев после фильма фонда Алексея Навального о доходах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева потребовал от Генпрокуратуры РФ начать расследование по этой информации.

Летом 2019 г он осудил действия российских властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.

В сентябре 2019 г Мархаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ как кандидат от КПРФ. Набрал 36,58% голосов, проиграв самовыдвиженцу.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

Вчера Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку , обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.