Только один российский сенатор выступил против "вечной власти Путина". Кто он

Во время голосования в Совете Федерации за путинские поправки в Конституцию РФ один сенатор проголосовал против и трое воздержались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Против поправок проголосовал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, основатель и первый командир Бурятского ОМОНа, член российской компартии (КПРФ).
Официальные результаты голосования еще не опубликованы, но эту информацию распространил ряд изданий.
Сам Мархаев отказался сообщить Интерфаксу, как он голосовал и почему.
Еще трое сенаторов при голосовании воздержались, это Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк. Нарусова также не стала отвечать журналистам, как она проголосовала.
Известно, что в 2017 г Мархаев после фильма фонда Алексея Навального о доходах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева потребовал от Генпрокуратуры РФ начать расследование по этой информации.
Летом 2019 г он осудил действия российских властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.
В сентябре 2019 г Мархаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ как кандидат от КПРФ. Набрал 36,58% голосов, проиграв самовыдвиженцу.