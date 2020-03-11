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Только один российский сенатор выступил против "вечной власти Путина". Кто он

Только один российский сенатор выступил против "вечной власти Путина". Кто он - Фото
Вячеслав Мархаев (фото - Facebook Мархаева)
11.03.2020, 16:36

Против поправок в Конституцию РФ, позволяющих Путину снова стать президентом, проголосовал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев

Во время голосования в Совете Федерации за путинские поправки в Конституцию РФ один сенатор проголосовал против и трое воздержались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Против поправок проголосовал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, основатель и первый командир Бурятского ОМОНа, член российской компартии (КПРФ). 

Официальные результаты голосования еще не опубликованы, но эту информацию распространил ряд изданий.

Сам Мархаев отказался сообщить Интерфаксу, как он голосовал и почему.

Еще трое сенаторов при голосовании воздержались, это Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк.  Нарусова также не стала отвечать журналистам, как она проголосовала.

Известно, что в 2017 г Мархаев после фильма фонда Алексея Навального о доходах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева потребовал от Генпрокуратуры РФ начать расследование по этой информации.

Летом 2019 г он осудил действия российских властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.

В сентябре 2019 г Мархаев участвовал в выборах мэра Улан-Удэ как кандидат от КПРФ. Набрал 36,58% голосов, проиграв самовыдвиженцу.

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • Вчера Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

Ребрина Вадим
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Россия владимир путин вячеслав мархаев
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