Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)

Правительство России ушло в отставку. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на премьер-министра России Дмитрия Медведева. Президент России Владимир Путин поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава Кабмина.

Медведев заявил, что считает такое решение правильным на фоне объявленных сегодня Путиным предложений по изменению Конституции. В ходе встречи с Медведевым Путин заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ему этот пост.



В обращении к Федсобранию Путин предложил изменить российскую конституцию. Одно из предложений - закрепить статус и роль Государственного совета (сейчас - совещательный орган при президенте). Объем полномочий не озвучивался. Возможно, речь идет о создании органа, возглавляя который, Путин сможет контролировать власть в России уже после того, как уйдет с поста президента.

Путин также предложил убрать оговорку, что переизбираться президентом нельзя два срока "подряд". Это значит, что Путин, сейчас занимающий пост президента уже четвертый раз, не сможет участвовать в выборах в 2024 году. Кроме того, он предлагает ослабить роль президента, дав Госдуме право утверждать премьер-министра (сейчас согласовывается ГД, а утверждается президентом), а также утверждать правительство, предложенное премьером (сейчас всех министров и замов назначает президент). Еще президент должен будет согласовывать с Совфедом назначения руководителей силовых ведомств. Совфед также будет снимать с должностей судей Конституционного и Верховного суда.