Путин допустил обнуление сроков своего президентства, Госдума РФ - поддержала

Президент России Владимир Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом. Об этом Путин заявил во время выступления в Государственной Думе РФ.
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Путин поддержал обнуление собственных сроков при условии, что Конституционный суд РФ сочтет это не противоречащим Конституции и поправка будут одобрены на голосовании 22 апреля.
Также Путин отметил, что во многих странах нет ограничения на количество президентских сроков, однако заявил, что считает нецелесообразным убирать его из Конституции РФ.
По поводу возможности досрочных выборов в Государственную Думу РФ Путин заявил, что он не видит в них необходимости. Поправка о переизбрании российского парламента была внесена сегодня.
Обновлено в 15:02: Государственная Дума России поддержала внесение в Конституцию поправки об обнулении президентских сроков Путина.
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