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Путин допустил обнуление сроков своего президентства, Госдума РФ - поддержала

Путин допустил обнуление сроков своего президентства, Госдума РФ - поддержала - Фото
Владимир Путин (Фото: Павел Головкин/ЕРА)
10.03.2020, 14:36

Президент России Владимир Путин допустил обнуление сроков своего президентства, чтобы переизбраться в 2024 году

обновлено

Президент России Владимир Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом. Об этом Путин заявил во время выступления в Государственной Думе РФ.

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Путин поддержал обнуление собственных сроков при условии, что Конституционный суд РФ сочтет это не противоречащим Конституции и поправка будут одобрены на голосовании 22 апреля.

Также Путин отметил, что во многих странах нет ограничения на количество президентских сроков, однако заявил, что считает нецелесообразным убирать его из Конституции РФ.

По поводу возможности досрочных выборов в Государственную Думу РФ Путин заявил, что он не видит в них необходимости. Поправка о переизбрании российского парламента была внесена сегодня.

Обновлено в 15:02: Государственная Дума России поддержала внесение в Конституцию поправки об обнулении президентских сроков Путина.

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников написал, что Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью.
  • Сегодня поправку, которая позволит Путину остаться президентом после 2024 года, внесла российский депутат и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Читайте также: Путин предложил поправки в Конституцию РФ: бог, традиционная семья и СССР

Денис Юдин
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