Путин меняет конституцию РФ из-за провала с Беларусью – Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников.
Отмечается, что слияние России с Беларусью позволило бы Путину возглавить новое "Союзное государство". Таков был "план А" по сохранению власти действующим российским президентом.
Однако президент Беларуси Александр Лукашенко отказался присоединять страну к РФ, и Путину пришлось использовать "план Б" – ослабить институт президентства в России после своего ухода с должности в 2024 году.
Отмечается, что пресс-секретарь Путина отрицает связь между переговорами по интеграции с Беларусью и конституционными изменениями России.
В тоже время Глеб Павловский, советник Кремля с 2000 по 2011 год, заявил: "Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента". Поправки к Конституции, за которые выступает Путин, могли бы дать ему некоторый контроль над его преемником на посту главы усиленного Государственного совета, но объединение с Беларусью было бы идеальным вариантом, сказал Павловский.
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