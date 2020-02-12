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Путин меняет конституцию РФ из-за провала с Беларусью – Bloomberg

Путин меняет конституцию РФ из-за провала с Беларусью – Bloomberg - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
12.02.2020, 20:03

Лидер России Владимир Путин ищет пути сохранения власти после 2024 года, когда истечет последний срок его президентства

Президент РФ Владимир Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников.

Отмечается, что слияние России с Беларусью позволило бы Путину возглавить новое "Союзное государство". Таков был "план А" по сохранению власти действующим российским президентом. 

Однако президент Беларуси Александр Лукашенко отказался присоединять страну к РФ, и Путину пришлось использовать "план Б" – ослабить институт президентства в России после своего ухода с должности в 2024 году.

Отмечается, что пресс-секретарь Путина отрицает связь между переговорами по интеграции с Беларусью и конституционными изменениями России.

В тоже время Глеб Павловский, советник Кремля с 2000 по 2011 год, заявил: "Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента". Поправки к Конституции, за которые выступает Путин, могли бы дать ему некоторый контроль над его преемником на посту главы усиленного Государственного совета, но объединение с Беларусью было бы идеальным вариантом, сказал Павловский.

  • 24 января Лукашенко заявил, что Беларусь останется суверенной и независимой страной.
  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

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