Рейтинг Путина упал почти в два раза за два года – Левада-центр

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Рейтинг доверия граждан России президенту РФ Владимиру Путину обвалился почти в два раза в сравнении с показателями ноября 2017 года. Об этом говорится в результатах опроса Левада-центр.

По состоянию на январь 2020 года Путину доверяют 35% граждан РФ, в ноябре 2017-го этот показатель составлял 59%.

Путин также входит в тройку политиков, которым больше всего не доверяют россияне (12%). На первом месте анти-рейтинга - экс-премьер РФ Дмитрий Медведев (27%).

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Опрос проводился 23-29 января среди 1603 респондентов по репрезентативной выборке в 50 субъектах федерации России. Погрешность не превышает 3,4%.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

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