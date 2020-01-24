Беларусь будет оставаться суверенной и независимой страной. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
"Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, - сказал политик.
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Он объяснил, что "не хочет быть последним президентом", поскольку "белорусы съедят его в течение года после принятия подобного решения". При этом Лукашенко добавил, что хочет, чтобы белорусы жили "в обнимку с русским человеком, россиянами".
"Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - подытожил президент Беларуси.
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Лукашенко: Не могу растворить Беларусь, даже в братской России
"В переговорах с Путиным я четко и однозначно полтора-два года тому назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто», - заверяет Лукашенко
Беларусь будет оставаться суверенной и независимой страной. Об этом заявил президент страны , передает БЕЛТА.
Мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России, - сказал он.
Он добавил, что не хочет быть последним президентом, поскольку белорусы съедят его в течение года после принятия подобного решения