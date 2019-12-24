Лукашенко: РФ каждый год "завинчивает гайки" и прессует Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия ежегодно "завинчивает гайки" и прессует Беларусь. Об этом он заявил в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее. И каждый год под новый год это происходит, и все будут постоянно говорить, что "мы у вас нахлебники", мы - "гиря на ногах", то мы скажем - спасибо, не надо", - заявил Лукашенко.

"Если Беларусь вообще отвернется от России, и будет проводить не то, что самостоятельную политику, это будет сложно сделать, но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется", - резюмировал он.

20 декабря сообщалось, что встреча Лукашенко и президента РФ Владимира Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов.

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