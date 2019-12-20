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СССР 2.0. Чем закончилась новая встреча Путина и Лукашенко

СССР 2.0. Чем закончилась новая встреча Путина и Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)
20.12.2019, 23:04

Президент Беларуси не пошел на политические уступки

Вторая за месяц встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина по согласованию "дорожных карт" углубленной интеграции закончилась без прорывов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Встреча длилась полтора часа.

Министр экономического развития России Дмитрий Орешкин сообщил, что не согласованы три важнейшие темы – цена на газ, компенсация "налогового маневра" России, вызвавшего большие потери в бюджете Беларуси, и унификация налогового законодательства России и Беларуси, которая поставила бы белорусские товары в невыгодное положение на рынке по сравнению с российскими.

Лукашенко после встречи заявил, что цены на нефть и газ согласованы, и они не будут выше этого года. То есть останется ситуация, которая не предусматривает компенсацию Беларуси за налоговые маневры России на нефтяном рынке, и газ для белорусских предприятий будет стоить дороже чем для российских.

Путин считает, что сначала нужно унифицировать законодательство Беларуси и России в налоговой и других сферах (фактически белорусы должны принять российское законодательство), создать общие наднациональные органы, в частности контрольные и эмиссионные (ввести единую валюту), и еще многое сделать в плане реализации Союзного договора 1999 года.

Лукашенко много раз заявлял на это не готов, он говорит, что будет только экономическая интеграция, но не политическая. И на этот раз на политические уступки он не пошел, то есть аншлюс Белоруси не прошел.

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