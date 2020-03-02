Путин внес поправки в Конституцию РФ: бог, традиционная семья и СССР

Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин внес ко второму чтению своего законопроекта об изменениях в Конституцию ряд новых положений: о правопреемственности РФ от СССР, о русском языке, о браке и о боге. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, Путин предлагает определить в Конституции брак как союз мужчины и женщины, сообщает ТАСС.

Также он предлагает прописать в Конституции правопреемственность РФ от СССР. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, это предложение является "ответом на запрос, который существует в обществе".

Володин также процитировал поправку, упоминающую бога: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Одна из поправок Путина указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ. Также он предлагает закрепить использование русского языка на всей территории РФ, но с правом республик устанавливать национальные языки в качестве государственных.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников написал, что Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью.