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В РФ хотят снять ограничения по срокам президента, чтобы Путин мог переизбраться

В РФ хотят снять ограничения по срокам президента, чтобы Путин мог переизбраться - Фото
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина/ЕРА)
10.03.2020, 13:32

Российский депутат Валентина Терешкова считает, что возможность переизбраться для президента РФ Путина - это "стабилизирующий фактор" для России

Депутат Госдумы РФ от Единой России Валентина Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков, чтобы действующий президент России Владимир Путин мог участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова. По ее словам, неизвестно, какая будет ситуация в 2024 году, однако "наличие возможности (переизбраться - ред.) для президента - это стабилизирующий фактор для страны".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно подготовить поправку, а также проконсультироваться с Путиным. 

  • 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
  • Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников написал, что Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью.

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Владислав Сердюк
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