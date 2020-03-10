В РФ хотят снять ограничения по срокам президента, чтобы Путин мог переизбраться

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина/ЕРА)

Депутат Госдумы РФ от Единой России Валентина Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков, чтобы действующий президент России Владимир Путин мог участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Предлагаю либо снять ограничение президентских сроков, либо записать, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова. По ее словам, неизвестно, какая будет ситуация в 2024 году, однако "наличие возможности (переизбраться - ред.) для президента - это стабилизирующий фактор для страны".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно подготовить поправку, а также проконсультироваться с Путиным.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. Одна из идей - закрепить в Конституции статус Госсовета, который мог бы возглавить сам Путин. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

Bloomberg со ссылкой на двух кремлевских чиновников написал, что Путин анонсировал изменения в российскую конституцию, потому что провалился его план создания единого государства с Беларусью.

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