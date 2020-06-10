Зеленский о Крыме: Через несколько лет российскому народу станет стыдно

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Без возврата Крыма общение между будущими поколениями Украины и России будет невозможно, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Украинской правде.

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На вопрос, почему он уверен в том, что Крым вернется в Украину, Зеленский ответил: "Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло... Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, открыто, дружески общаться между украинским и российским народам будущим поколениям".

Зеленский также сказал, что у него нет ответа на вопрос, сколько времени займет возврат к тем отношениям с Россией, которые были раньше.

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