Донбасс. Глава МИД Кулеба перечислил, какие компромиссы с Россией невозможны

На переговорах о прекращении войны Украина не зайдет за красные линии суверенитета и территориальной целостности, а прямого диалога с оккупационными администрациями РФ на Донбассе, чего добиваются в Москве, никогда не будет. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вернулся с украинской делегацией из Берлина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кроме того, по его словам, Украина никогда не пойдет на "придуманную в Кремле" федерализацию и не уступит стране-оккупанту в вопросах границы, вывода российских войск и расформирования оккупационных администраций РФ, которые та пытается называть "республиками ДНР/ЛНР".
Кулеба подчеркивает: Украина постоянно демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы с местным самоуправлением после деоккупации/реинтеграции ОРДЛО, "но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требования, которые подрывают наш суверенитет".
Читайте также: Украина выставила условие России для выборов в Донецке и Луганске
Министр утверждает, что за день встреч в Берлине им удалось "четко донести" до немецких партнеров позицию официального Киева и подробно объяснить, почему "буксует" минский процесс по Донбассу.
Глава МИД отметил: крайне важно, что из уст его германского коллеги Хайко Мааса прозвучало - сначала прекращение боевых действий на Донбассе, а затем все остальное.
Читайте также: Как Украина выбирает представителей на минские переговоры: список вопросов для кандидатов