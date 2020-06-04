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Донбасс. Глава МИД Кулеба перечислил, какие компромиссы с Россией невозможны

Донбасс. Глава МИД Кулеба перечислил, какие компромиссы с Россией невозможны - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.06.2020, 07:29

"Урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие", - подчеркнул глава МИД Кулеба

На переговорах о прекращении войны Украина не зайдет за красные линии суверенитета и территориальной целостности, а прямого диалога с оккупационными администрациями РФ на Донбассе, чего добиваются в Москве, никогда не будет. Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вернулся с украинской делегацией из Берлина.

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Кроме того, по его словам, Украина никогда не пойдет на "придуманную в Кремле" федерализацию и не уступит стране-оккупанту в вопросах границы, вывода российских войск и расформирования оккупационных администраций РФ, которые та пытается называть "республиками ДНР/ЛНР".

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

Кулеба подчеркивает: Украина постоянно демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы с местным самоуправлением после деоккупации/реинтеграции ОРДЛО, "но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требования, которые подрывают наш суверенитет".

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Министр утверждает, что за день встреч в Берлине им удалось "четко донести" до немецких партнеров позицию официального Киева и подробно объяснить, почему "буксует" минский процесс по Донбассу.

Глава МИД отметил: крайне важно, что из уст его германского коллеги Хайко Мааса прозвучало - сначала прекращение боевых действий на Донбассе, а затем все остальное. 

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Евгений Пилипенко
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Германия война Донбасс ФРГ берлин ордло оккупация дмитрий кулеба суверенитет
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