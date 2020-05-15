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Сначала – граница. Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донецке

Сначала – граница. Офис Зеленского выдвинул условия для выборов в Донецке - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
15.05.2020, 00:11

На переговорах трехсторонней контактной группы украинская сторона четко обозначила условия проведения выборов на Донбассе

Сегодня, 14 мая, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором в частности, четко обозначила свою позицию по условиям проведения выборов в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности – в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Сообщается, что украинская сторона в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

4 мая стало известно о предложении Ермака включить в украинскую делегацию в ТКГ представителей Кабмина не ниже замминистра, а также народных депутатов. По словам Ермака, это нужно для того, что дать "импульс" переговорам в Минске.

12 мая сообщалось, что Украина решила расширить свое представительство в ТКГ, делегировав туда вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителей министров (в частности, замминистра обороны) и народных депутатов.

Наталия Медведева
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