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11.07.2019, 18:50

Зеленский: Не позволим навязать нам федерализацию

Зеленский: Не позволим навязать нам федерализацию - Фото
Майя Санду, Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Шестой президент на встрече с премьером Молдовы заявил, что не допустит федерализации Украины

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Молдовы Майей Санду заявил, что не допустит федерализации Украины. Об этом сообщает УП.

"Украина и Молдова объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации", - сказал он.

На встрече Санду с Зеленским речь шла о региональной безопасности, европейской интеграции, двусторонних отношениях Украины и Молдовы и внутренних реформах.

Согласно соцопросу группы Рейтинг, 65% опрошенных украинцев считают, что Зеленский "должен завершить войну в Донбассе", чтобы поднять к себе доверие. Еще 39% опрошенных проголосовали за вариант "улучшить экономику", 33% - за "бороться с коррупцией".

Ранее Верховной Раде предложили ввести уголовную ответственность за умышленное непризнание принадлежности к Украине захваченного Россией Крыма и части Донбасса. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте еще 5 июля, говорится в карточке документа. Авторы - спикер парламента Андрей Парубий (Народный фронт) с нардепами Викторией Сюмар (НФ) и Марией Ионовой (БПП).

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Теги: Владимир Зеленский, майя санду, федерализация
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