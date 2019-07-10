Что должен сделать Зеленский, чтобы поднять доверие к себе: опрос

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

65% опрошенных украинцев считают, что президент Владимир Зеленский "должен завершить войну в Донбассе", чтобы поднять к себе доверие. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Еще 39% опрошенных проголосовали за вариант "улучшить экономику", 33% - за "бороться с коррупцией".

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От Рады также ожидают "завершения войны" (45%), "улучшения экономики" (34%) и "борьбы с коррупцией" (30%), а еще "увеличения пенсий" (21%) и "создания рабочих мест" (20%).

Опрос проводился с 13 по 23 июня среди 2400 респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Также социологи сказали, что половина опрошенных украинцев собирается поддержать президентскую партию Слуга народа на выборах в Раду, которые пройдут 21 июля.

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