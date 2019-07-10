Соцопрос: партия Вакарчука не проходит в Раду

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Голос Святослава Вакарчука, согласно опросу Киевского института социологии, не преодолеет пятипроцентный барьер и не пройдет в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля. Из тех, кто будет голосовать и определился, за нее проголосовали бы всего 4,4%.

На первом месте по итогам опроса президентская партия Слуга народа - у нее 48,5% поддержки респондентов. Кроме нее, в Раду проходят:

Оппозиционная платформа - За життя - 14,1%;

Европейская солидарность - 9,2%;,

Батькивщина - 6,2%.

За партию Сила и честь Игоря Смешко отдали бы голос 4,1% определившихся респондентов.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов методом личного интервью.

Согласно опросу группы Рейтинг с 20 по 24 июня в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы до половины голосов (45,3%).