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10.07.2019, 06:45

Соцопрос: партия Вакарчука не проходит в Раду

Соцопрос: партия Вакарчука не проходит в Раду - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно опросу Киевского института социологии, Голос не преодолеет пятипроцентный барьер на выборах

Партия Голос Святослава Вакарчука, согласно опросу Киевского института социологии, не преодолеет пятипроцентный барьер и не пройдет в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля. Из тех, кто будет голосовать и определился, за нее проголосовали бы всего 4,4%.

На первом месте по итогам опроса президентская партия Слуга народа - у нее 48,5% поддержки респондентов. Кроме нее, в Раду проходят:
Оппозиционная платформа - За життя - 14,1%;
Европейская солидарность - 9,2%;,
Батькивщина - 6,2%.

За партию Сила и честь Игоря Смешко отдали бы голос 4,1% определившихся респондентов.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов методом личного интервью.

Согласно опросу группы Рейтинг с 20 по 24 июня в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы до половины голосов (45,3%).

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Теги: верховная рада, выборы, соцопрос, кмис
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