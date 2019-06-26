Голос подбирается к Оппоплатформе: итоги опроса группы Рейтинг

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 20 по 24 июня, то в Раду прошли бы пять партий, причем президентская Слуга народа собрала бы до половины голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать. Об этом пишет по итогам опроса граждан группа Рейтинг

- Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);



- Голос (Святослав Вакарчук);



- Европейская солидарность (Петр Порошенко);



- Батькивщина (Юлия Тимошенко).



Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

- Сила и честь (Игорь Смешко);



- Радикальная партия Олега Ляшко.



Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Динамика по месяцам:

65% опрошенных готовы голосовать, 19% "скорее готовы", 13% не будут голосовать, 3% еще не определились.

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%, а Соцмониторинг и УИС им. Яременко 8-14 июня - 47,5%, Социс 14-19 июня - 47,6%.