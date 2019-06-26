Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 11:11

Голос подбирается к Оппоплатформе: итоги опроса группы Рейтинг

Голос подбирается к Оппоплатформе: итоги опроса группы Рейтинг - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Социологи: рейтинг Слуги народа, партий Гриценко, Смешко и Тимошенко - на спаде; растет поддержка партий Вакарчука, Порошенко, Ляшко и Оппоплатформы

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 20 по 24 июня, то в Раду прошли бы пять партий, причем президентская Слуга народа собрала бы до половины голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать. Об этом пишет по итогам опроса граждан группа Рейтинг

45,3% - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

12,1% - Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

8,4% Голос (Святослав Вакарчук);

7,2% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

7% - Батькивщина (Юлия Тимошенко).


Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

3,4%Сила и честь (Игорь Смешко);

2,5% - Радикальная партия Олега Ляшко.

Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Динамика по месяцам:

65% опрошенных готовы голосовать, 19% "скорее готовы", 13% не будут голосовать, 3% еще не определились.

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%, а Соцмониторинг и УИС им. Яременко 8-14 июня - 47,5%, Социс 14-19 июня - 47,6%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, рейтинг, голос, опрос, Батькивщина, социология, Оппозиционная платформа, европейская солидарность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 