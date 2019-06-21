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21.06.2019, 15:37

В Раду проходят пять партий, лидирует Слуга народа - опрос

В Раду проходят пять партий, лидирует Слуга народа - опрос - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Опрос проводился с 14 по 19 июня

В Верховную Раду проходят пять партий. Лидирует Слуга народа, на пятом месте – Голос Святослава Вакарчука. Таковы результаты опроса Центра социальных и маркетинговых стратегий Социс.

Опрос проводился с 14 по 19 июня.

Слуга народа - 37,1%

Оппозиционная платформа — За життя — 9,7%

Европейская солидарность — 6,9%,

Батькивщина — 6,8%

Голос — 5,3%

Сила и честь набирает 3,2%, Гражданская позиция — 2,1%.

Статистическая погрешность выборки исследования не превышает 2,2%. Было опрошено 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился методом личного интервью на всей территории страны, кроме оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

Согласно предыдущему опросу Социс, проведенному с 29 мая по 6 июня, Слугу народа готовы были поддержать 51,3% среди тех, кто определился с партией и будет голосовать.

Партию Порошенко Европейская солидарность поддержали бы 9,5%. За Оппозиционную платформу - За жизнь Юрия Бойко голоса отдали бы 9,2%, за Батькивщину Юлии Тимошенко - 8,7%. Партия Игоря Смешко Сила и честь тоже прошла бы в парламент - 5%.

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Теги: рейтинг, выборы, опрос, Социс
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