В Раду проходят пять партий, лидирует Слуга народа - опрос

В Верховную Раду проходят пять партий. Лидирует Слуга народа, на пятом месте – Голос Святослава Вакарчука. Таковы результаты опроса Центра социальных и маркетинговых стратегий Социс.
Опрос проводился с 14 по 19 июня.
Слуга народа - 37,1%
Оппозиционная платформа — За життя — 9,7%
Европейская солидарность — 6,9%,
Батькивщина — 6,8%
Голос — 5,3%
Сила и честь набирает 3,2%, Гражданская позиция — 2,1%.
Статистическая погрешность выборки исследования не превышает 2,2%. Было опрошено 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Опрос проводился методом личного интервью на всей территории страны, кроме оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.
Согласно предыдущему опросу Социс, проведенному с 29 мая по 6 июня, Слугу народа готовы были поддержать 51,3% среди тех, кто определился с партией и будет голосовать.
Партию Порошенко Европейская солидарность поддержали бы 9,5%. За Оппозиционную платформу - За жизнь Юрия Бойко голоса отдали бы 9,2%, за Батькивщину Юлии Тимошенко - 8,7%. Партия Игоря Смешко Сила и честь тоже прошла бы в парламент - 5%.