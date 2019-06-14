Опрос Социса: какие партии проходят в Раду

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Шансы пройти в Верховную Раду по итогам выборов имеют пять политических партий. Такие результаты исследования представил центр Социс, который основан руководителем избирательной кампании пятого президента Петра Порошенко в 2019 году Игорем Грынивом.

Если бы выборы состоялись в блиижайшее воскресенье, партию президента Владимира Зеленского Слуга народа поддержали бы 51,3% среди тех, кто определился с партией и будет голосовать.

Партию Порошенко Европейская солидарность поддержали бы 9,5%. За Оппозиционную платформу - За жизнь Юрия Бойко голоса отдали бы 9,2%, за Батькивщину Юлии Тимошенко - 8,7%. Партия Игоря Смешко Сила и честь тоже прошла бы в парламент - 5%.

Отметим, среди всех опрошенных Сила и честь набирает только 4,2%. Слуга народа - 42,6%, ЕС - 7,9%, Оппозиционная платформа - За жизнь набирает 7,7%, Батькивщина - 7,2%.

По итогам опроса группы Рейтинг 6-9 июня, лидером электоральных симпатий является Слуга народа, которую готовы поддержать 47,5% из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа - За жизнь (10,4%), Европейская Солидарность (7,9%), Батькивщина (7,5%) и партия Голос (6,4%).

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня среди 4000 человек в виде стандартизированного интервью face-to-face. Статистическая погрешность выборки составила +/- 1,6%.