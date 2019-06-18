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18.06.2019, 13:31

Слуга народа продолжает удерживать симпатии избирателей: опрос

Слуга народа продолжает удерживать симпатии избирателей: опрос - Фото
Постер к сериалу Слуга народа

Вместе с тем, растет поддержка Голоса: рейтинг партии поднялся с 1% до 5% с того дня, как Святослав Вакарчук заявил о походе на выборы в Раду

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в середине июня, за партию Слуга народа проголосовали бы 47,5% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать. Об этом, представляя результаты роллингового исследования, рассказали в эфире канала 112 Украина сотрудники Центра Соцмониторинг и Украинского института социсследований им. Яременко.

Партия президента Владимира Зеленского ведет во всех регионах.

Далее расположены следующие политические силы:

11% - Оппозиционная платформа/За життя;
8,7% Батькивщина;
8,3% - Европейская солидарность;
5,3% - Голос.

Имею шанс пройти в Раду, преодолев 5%, также Сила и честь и Гражданская позиция. Однако их поддержка уменьшается, как и поддержка "ЕС" Петра Порошенко, говорит директор Соцмониторинга Дмитрий Дмитрук.

Рейтинг других партий сейчас - менее 2%.

Опрос проведен среди 2100 респондентов (по 1050 граждан еженедельно) с 8 по 14 июня 2019 года.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%.

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Теги: верховная рада, Слуга народа, выборы, опрос, Соцмониторинг
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