Слуга народа продолжает удерживать симпатии избирателей: опрос

Постер к сериалу Слуга народа

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в середине июня, за партию Слуга народа проголосовали бы 47,5% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать. Об этом, представляя результаты роллингового исследования, рассказали в эфире канала 112 Украина сотрудники Центра Соцмониторинг и Украинского института социсследований им. Яременко.

Партия президента Владимира Зеленского ведет во всех регионах.

Далее расположены следующие политические силы:

11% - Оппозиционная платформа/За життя;

8,7% - Батькивщина;

8,3% - Европейская солидарность;

5,3% - Голос.

Имею шанс пройти в Раду, преодолев 5%, также Сила и честь и Гражданская позиция. Однако их поддержка уменьшается, как и поддержка "ЕС" Петра Порошенко, говорит директор Соцмониторинга Дмитрий Дмитрук.

Рейтинг других партий сейчас - менее 2%.

Опрос проведен среди 2100 респондентов (по 1050 граждан еженедельно) с 8 по 14 июня 2019 года.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал выросший показатель партии - 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%.