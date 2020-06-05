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Зеленский поговорил с Меркель, она одобрила переформатирование Минска – ОП

Зеленский поговорил с Меркель, она одобрила переформатирование Минска – ОП - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
05.06.2020, 17:58

Президент Зеленский поговорил с Ангелой Меркель, она одобрила переформатирование Минских переговоров, сообщили в Офисе президента

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон по ключевым подходам к мирному урегулированию, подчеркнув безальтернативность дипломатического пути.

Сообщается, что отдельный акцент в разговоре был сделан на необходимости выполнения причастными сторонами всех договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита участников нормандского формата.

Зеленский подчеркнул важность обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории для верификации удерживаемых лиц, а также доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга.

"Мы хотим определиться с новыми участками разведения", - отметил президент.

Отмечается, что Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, инициированных Украиной.

Зеленский поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию Германии о невозможности изменения формата G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины.

  • 6 мая в Офисе президента сообщили, что Украина предложила новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, - привлечь к работе ТКГ внутренне перемещенных лиц.

Читайте также: Минск. Резников предлагает депутатам всех фракций работать на переговорах

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Ангела Меркель война на Донбассе
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