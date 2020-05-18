Минск. Резников предлагает депутатам всех фракций работать в составе ТКГ

Алексей Резников (фото - пресс-служба КГГА)

Первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Алексей Резников предлагает депутатам из оппозиционных фракций поприсутствовать на заседаниях ТКГ для понимания происходящего на этих переговорах, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе. Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

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"Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам", - подчеркнул Резников.

Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп ТКГ депутатов Верховной Рады, экспертов и других лиц.

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"И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций. И я приглашаю публично представителей той же фракции Голос, которая активно высказывается по поводу минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения", - указал он.

Он считает, что депутаты после, например, обсуждения списков заявленных лиц на проведение взаимного освобождения могут встретиться и поговорить с женами и матерями тех, кто находится в тюрьмах Донецка или Луганска.

Резников предлагает также всем тем, кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе, дать почитать этот план. "Только реальный план", - подчеркнул он.

6 мая в Офисе президента сообщили, что Украина предложила новый формат работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, - привлечь к работе ТКГ внутренне перемещенных лиц.

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