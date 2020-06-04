Вопрос деоккупации Крыма возвращен в повестку дня переговоров - Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Захваченный в 2014 году армией России Крым возвращен в повестку дня переговоров в нормандском формате, как и украинские политзаключенные на полуострове и в РФ. Об этом по итогам визита украинской делегации в Берлин заявил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я сказал в интервью немецким СМИ во время визита: мы добьемся деоккупации и реинтеграции в Украину и Донбасса, и Крыма. Сколько бы времени это ни заняло", - заявил глава МИД, призвав руководство ФРГ поддержать Украину в этом вопросе.

Кулеба сказал в интервью немецкому агентству Deutsche Welle, что Украина готова вести переговоры об особом статусе ОРДЛО "в пределах Украины - без предоставления им права вето на любые общенациональные решения".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Редакция DW гибридные войска РФ на Донбассе называет "пророссийскими повстанцами". Рассказывая читателям о событиях марта 2014 года, они пишут: "В ходе последовавшего неоднозначного референдума регион, имеющий русскоязычное большинство, проголосовал за присоединение к России".

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Кулеба считает, что "у дипломатии есть шанс". Министр добавил - тот факт, что они стали первой иностранной делегацией, которую приняли в Берлине после начала пандемии коронавируса, - "это мощный сигнал со стороны Германии". По словам Кулебы, "установлен личный контакт".

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