"Какой-то карлик из Украины". Шредер отреагировал на критику украинского посла

Герхард Шредер (фото - ЕРА)

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, который является главой совета директоров Роснефти, оскорбил украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав того "каким-то карликом из Украины". Так прокремлевский гражданин Германии заявил в первом выпуске своего подкаста Agenda, пишет Deutsche Welle.

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Мельник ранее раскритиковал Шредера, назвав его "топ-лоббистом Кремля". Тот в подкасте заявил, обсуждая санкции ЕС против РФ, что "не стоит донимать друг друга санкциями".

"Я пытался указать, что это справедливо и по отношению к России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик из Украины, меня критикует?", - говорит Шредер.

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Интервьюер сказал ему, что да, Мельник - посол. "Да, да, какой-то карлик из Украины, какие-то критические... Это никого не интересует, даже в Германии", - заявил экс-канцлер, не называя посла по имени.

3 мая 2020-го Мельник предложил пари Шредеру: говорит, что временно оккупированный Крым вернется к Украине "еще при его жизни", имея ввиду 76-летнего путинского лоббиста.

Ранее тот заявил, что санкции против РФ "бессмысленны", потому что "ни один российский президент не вернет Крым Украине".

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